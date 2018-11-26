Женезьо: Единственный способ создать проблемы «МанСити» — верить в себя

Главный тренер «Лиона»поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

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В первом туре «Лион» обыграл «Сити» в Манчестере со счетом 2:1.

«На бумаге соперник сильнее. Мы должны сыграть на 150%, чтобы у нас был шанс на успех. "Сити" обычно владеет мячом 70-75% времени. У них редко бывают трудности. Эта команда играет очень компактно и отлично прессингует.

"Манчестер Сити" — один из фаворитов Лиги чемпионов. Это одна из лучших команд Европы, но у нас тоже есть амбиции. Единственный способ снова создать им проблемы — верить в себя», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Лион» пробьется в 1/8 финала в случае победы, французам может хватить и ничьей. «Сити» для выхода в 1/8 финала достаточно ничьей, победа гарантирует англичанам первое место 0