«Боруссия» одолела «Майнц», «Бавария» упустила победу над «Фортуной»

Дортмундскаяодержала гостевую победу над(2:1) в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в матче на 66-й минуте открыл нападающий «Боруссии» Пако Алькасер. На 70-й минуте форвард «Майнца» Робин Куайсон сравнял счёт.

Победу дортмундской команде принёс защитник Лукаш Пищек, забив на 76-й минуте.

После этого матча «Боруссия» лидирует с 30 очками, а «Майнц» на 10-м месте — 15 очков.

Мюнхенская «Бавария» на своём поле сыграла вничью с «Фортуной» (3:3) в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в матче на 17-й минуте открыл защитник баварцев Никлас Зюле, а три минуты спустя Томас Мюллер удвоил его.

Гости отвитали один мяч на 44-й минуте — отличился бельгийский хавбек «Фортуны» Доди Лукебакио.

На 58-й минуте Томас Мюллер оформил дубль, восстановив отрыв «Баварии», но Доди Лукебакио вновь сократил отставание своей команды до минимума на 77-й минуте, а на третьей компенсированной минуте сравнял счет, записав на свой счет хет-трик.

«Бавария» с 21 очком на 5-м месте, а «Фортуна» на 17-й строке таблицы — 9 очков.

В других матчах 12-го тура «Хоффенхайм» в гостях не смог обыграть «Герту» (3:3), «Аугсбург» дома проиграл «Айнтрахту» (1:3), «РБ Лейпциг» на выезде проиграл «Вольфсбургу». 0