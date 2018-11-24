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    «Боруссия» одолела «Майнц», «Бавария» упустила победу над «Фортуной»

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    Дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над «Майнцем» (2:1) в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Боруссия»
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    Счет в матче на 66-й минуте открыл нападающий «Боруссии» Пако Алькасер. На 70-й минуте форвард «Майнца» Робин Куайсон сравнял счёт.

    Победу дортмундской команде принёс защитник Лукаш Пищек, забив на 76-й минуте.

    После этого матча «Боруссия» лидирует с 30 очками, а «Майнц» на 10-м месте — 15 очков.

    Мюнхенская «Бавария» на своём поле сыграла вничью с «Фортуной» (3:3) в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

    Счет в матче на 17-й минуте открыл защитник баварцев Никлас Зюле, а три минуты спустя Томас Мюллер удвоил его.

    Гости отвитали один мяч на 44-й минуте — отличился бельгийский хавбек «Фортуны» Доди Лукебакио.

    На 58-й минуте Томас Мюллер оформил дубль, восстановив отрыв «Баварии», но Доди Лукебакио вновь сократил отставание своей команды до минимума на 77-й минуте, а на третьей компенсированной минуте сравнял счет, записав на свой счет хет-трик.

    «Бавария» с 21 очком на 5-м месте, а «Фортуна» на 17-й строке таблицы — 9 очков.

    В других матчах 12-го тура «Хоффенхайм» в гостях не смог обыграть «Герту» (3:3), «Аугсбург» дома проиграл «Айнтрахту» (1:3), «РБ Лейпциг» на выезде проиграл «Вольфсбургу». 0

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