Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Фенербахче»

Главный тренер сборнойможет сменить место работы, утверждает click.ro.

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Румынский специалист неудачно выступил со сборной Турции в группе Лиги наций и вылетел в дивизион С. Турецкие болельщики и журналисты недовольны работой Луческу на посту тренера национальной команды.

«Фенербахче» рассматривает вариант с приглашением 73-летнего наставника на пост главного тренера в случае его увольнения из сборной Турции.

После 12-и туров «Фенербахче» располагается на 13-м месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидирующего «Башакшехира» на 14 очков. Сейчас «канареек» возглавляет исполняющий обязанности главного тренера голландец Эрвин Куман.

Напомним, Луческу возглавляет сборную Турции с августа 2017 года. До этого он был уволен из питерского «Зенита», в котором проработал один сезон. 0