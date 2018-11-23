Блаттер требует провести расследование в отношении Инфантино

Бывший президентпризвал провести расследование в отношении нынешнего главы организации

«Комитет по этике ФИФА должен что-то предпринять, начать расследование в отношении мистера Инфантино. Где та прозрачность и открытость, которые проповедовал мистер Инфантино во время своей предвыборной кампании? Он должен сам обратиться к комитету по этике, чтобы продемонстрировать, что он ни в чем не виновен», — цитирует Блаттера AS.

«Инфантино встречался с генпрокурором Швейцарии Майклом Лаубером несколько раз, в то время как меня допрашивали лишь один раз с того момента, как против меня было возбуждено дело в сентябре 2015 года», — добавил Блаттер.

Напомним, Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, сменив на этому посту Блаттера, который был отстранен от футбольной деятельности. 0