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    Мутко покинет пост главы РФС

    РФС Футбол России
    Виталий Мутко объявит об уходе с поста президента Российского футбольного союза, сообщает РБК со ссылкой на источники в руководстве организации.

    Виталий Мутко
    Виталий Мутко
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    Такое заявление руководителя может состояться на ближайшем заседании исполкома РФС 6 декабря.

    В аппарате вице-премьера отказались от комментариев.

    22 ноября о грядущей отставке Мутко сообщил «Чемпионат». По данным издания, основными кандидатами на его место являются генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Представитель Дюкова отказался от комментариев.

    Пост главы Российского футбольного союза Мутко занимает с 2015 года. В декабре 2017 года он приостановил свою работу на этом посту. Временно исполняющим обязанности главы РФС был назначен в экс-игрок сборной России по пляжному футболу Александр Алаев. 0

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