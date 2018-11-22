Мутко покинет пост главы РФС

объявит об уходе с поста президента сообщает РБК со ссылкой на источники в руководстве организации.

Такое заявление руководителя может состояться на ближайшем заседании исполкома РФС 6 декабря.

В аппарате вице-премьера отказались от комментариев.

22 ноября о грядущей отставке Мутко сообщил «Чемпионат». По данным издания, основными кандидатами на его место являются генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Представитель Дюкова отказался от комментариев.

Пост главы Российского футбольного союза Мутко занимает с 2015 года. В декабре 2017 года он приостановил свою работу на этом посту. Временно исполняющим обязанности главы РФС был назначен в экс-игрок сборной России по пляжному футболу Александр Алаев. 0