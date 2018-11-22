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    «Спартак» может отдать Глушакова в аренду

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    «Спартак» рассмотрит вариант с арендой полузащитника Дениса Глушакова в зимнее межсезонье.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    Как стало известно «Спорт-Экспрессу», всерьез обсуждается возможность перехода Глушакова в «Крылья Советов».

    Отмечается, что игра полузащитника не впечатляет руководство «Спартака». Также, напомним, Глушаков подвергся критике со стороны болельщиков «красно-белых».

    Правда, осложнить трансфер в «Крылья Советов» может то, что Глушаков не так давно прекратил сотрудничество с агентом Павлом Андреевым, который помогает самарскому клубу.

    Контракт Глушакова со «Спартаком» действителен еще полтора сезона. 0

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