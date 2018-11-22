«Спартак» может отдать Глушакова в аренду

рассмотрит вариант с арендой полузащитникав зимнее межсезонье.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», всерьез обсуждается возможность перехода Глушакова в «Крылья Советов».

Отмечается, что игра полузащитника не впечатляет руководство «Спартака». Также, напомним, Глушаков подвергся критике со стороны болельщиков «красно-белых».

Правда, осложнить трансфер в «Крылья Советов» может то, что Глушаков не так давно прекратил сотрудничество с агентом Павлом Андреевым, который помогает самарскому клубу.

Контракт Глушакова со «Спартаком» действителен еще полтора сезона. 0