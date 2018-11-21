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    РПЛ и РФС планируют создание стабилизационного фонда

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    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига, РФС и профсоюзы предложили создать стабилизационный фонд, чтобы при возникновении финансовых трудностей была возможность поддержать команды.

    Сергей Прядкин
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    «Представители лиги вошли в рабочую группу РФС по выработке критериев допуска клубов при прохождении лицензирования. Со следующего сезона РПЛ будет активно участвовать в этом процессе, тщательно изучать все вопросы при выдаче лицензий, в том числе и финансовую состоятельность клубов.

    От клубов, РФС и профсоюзов есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении финансовых трудностей можно было поддержать команду. Но эти средства со временем нужно будет возвращать», — приводит слова Прядкина «Р-Спорт».

    Ранее генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что решение об участии клуба в весенней части чемпионата России руководство клуба примет после 8 декабря. Долги клуба увеличились и составляют порядка 300 миллионов рублей. 0

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