УЕФА может ввести видеоповторы в Лиге чемпионов уже в этом сезоне

УЕФА рассматривает возможность введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Лиги чемпионов уже в этом сезоне, утверждает The Times.

По информации издания, на заседании исполнительного комитета организации, которое состоится в Дублине 3 декабря, будет принято решение о внедрении ВАР в Лиге чемпионов с февраля 2019 года, когда состоятся матчи 1/8 финала этого турнира.

В Лиге Европы видеоповторы будут использоваться со следующего сезона.

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о ходе подготовки к внедрению VAR в еврокубках.

«Мы начали подготовительные работы. Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти и его команда — хорошие специалисты. Есть важные моменты — работа судей и технические аспекты.

Жду отчёта примерно через неделю. После этого посмотрим, можем ли мы внедрить VAR. Самое позднее время, когда это произойдёт, — в следующем сезоне», — приводит слова Чеферина beIN Sports. 0