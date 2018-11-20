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    УЕФА может ввести видеоповторы в Лиге чемпионов уже в этом сезоне

    Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Календарь Лиги чемпионов
    УЕФА рассматривает возможность введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Лиги чемпионов уже в этом сезоне, утверждает The Times.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин
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    По информации издания, на заседании исполнительного комитета организации, которое состоится в Дублине 3 декабря, будет принято решение о внедрении ВАР в Лиге чемпионов с февраля 2019 года, когда состоятся матчи 1/8 финала этого турнира.

    В Лиге Европы видеоповторы будут использоваться со следующего сезона.

    Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о ходе подготовки к внедрению VAR в еврокубках.

    «Мы начали подготовительные работы. Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти и его команда — хорошие специалисты. Есть важные моменты — работа судей и технические аспекты.

    Жду отчёта примерно через неделю. После этого посмотрим, можем ли мы внедрить VAR. Самое позднее время, когда это произойдёт, — в следующем сезоне», — приводит слова Чеферина beIN Sports. 0

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