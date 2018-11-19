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    Швейцария разгромила Бельгию и вышла в плей-офф Лиги наций

    Лига наций Сборная Швейцарии Сборная Бельгии
    В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Швейцарии на своем поле обыграла команду Бельгии со счетом 5:2.

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    В составе победителей встречи хет-трик оформил Харис Сеферович (31-я, 44-я и 84-я минуты), еще по голу забили Рикардо Родригес (26, пенальти) и Нико Эльведи (62).

    За гостей дважды отличился Торган Азар (2, 17).

    В группе 2 лиги А с девятью очками лидируют Швейцария и Бельгия, а на третьей строчке расположилась Исландия (0 очков)? вылетевшая в лигу В.

    По личным встречам швейцарцы оказались выше бельгийцев. Эта команда в июне 2019 года сыграет в финальной части Лиги наций.

    Ранее в плей-офф пробились Португалия и Англия. На последнюю путевку претендуют Франция и Голландия. 0

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