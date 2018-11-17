Сборная Словакии разгромила Украину в Лиге Наций

одержала домашнюю победу над(4:1) в матче 5-го тура Лиги Наций.

Счет в матче на 6-й минуте открыли хозяева. Бурда с нарушением правил остановил Ганцко на левом фланге атаки Словакии. Гамшик со стандартного положения отпасовал низом на Альберта Русняка, а тот выстрелом низом с линии штрафной отправил мяч точно в ближний угол ворот.

На 26-й минуте Юрай Куцка приблизился к чужой штрафной по центру, на силу пробил и мяч от рук Бойко залетел в сетку ворот сборной Украины.

Отквитать один мяч украинцам удалось в начале второго тайма. На 47-й минуте Караваев исполнил классный перевод с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, после чего Коноплянка идеальным ударом в одно касание отправил мяч в угол ворот Дубравки.

Но пять минут спустя, в ходе одной атаки сборной Словакии сначала штанга выручила Украину после выстрела с левого края штрафной. Затем мяч снова остался у словаков и был исполнен прострел во вратарскую, где Адам Зреляк ударом в касание замкнул этот пас.

А на 61-й минуте Роберт Мак получил пас в центральной зоне на линии чужой штрафной и исполнил прицельный удар точно в угол ворот Дениса Бойко.

После этой игры сборная Украины, имея в активе девять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Словакия, одержав первую победу на турнире, занимает второе место.

В следующем матче сборная Словакии 19 ноября сыграет в гостях против команды Чехии. 0