Польша с Крыховяком уступила Чехии в товарищеском матче

В товарищеском матче сборнаяпринимала на своем поле командуи уступила со счетом 0:1.

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Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск».

В составе победителей единственный мяч на свой счет записал полузащитник Якуб Янкто, который отличился на 52-й минуте.

В составе польской команды участие во встрече принял полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который отыграл весь матч.

Для обеих команд эта встреча стала последней перед заключительным туром группового этапа Лиги наций. Сборная Чехии 19 ноября примет на своем поле Словакию, а Польша 20 ноября на выезде встретится с Португалией. 0