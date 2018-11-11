«Ливерпуль» разобрался с «Фулхэмом»

«Ливерпуль» — «Фулхэм»
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Встреча на «Энфилде» завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
На 41-й минуте счет в матче открыл Мохамед Салах, а на 53-й Джердан Шакири увеличил преимущество хозяев.
«Ливерпуль» набрал 30 очков и после своего матча поднялся на первое место в турнирной таблице. «Фулхэм», у которого 5 очков, располагается на последней строчке.
АПЛ. 12-й тур
«Ливерпуль» — «Фулхэм» — 2:0 (1:0)
Голы: Салах, 41 (1:0). Шачири, 53 (2:0)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Александр-Арнолд, Вайналдум (Хендерсон, 69), Фабинью (Кейта, 90+2), Шачири (Милнер, 81), Роберту Фирмину, Салах, Мане«Фулхэм»: Рико, Одуа, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Моусон, Кэрни (Сери, 63), Замбо (Йохансен, 84), Сессеньон, Шюррле (Вьетто, 78), МитровичПредупреждения: Чемберс, 59. Гомез, 77