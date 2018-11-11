«Ливерпуль» разобрался с «Фулхэмом»

Один из лидеров английской Премьер-лигиобыгралв матче 12-го тура чемпионата Англии.

Встреча на «Энфилде» завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

На 41-й минуте счет в матче открыл Мохамед Салах, а на 53-й Джердан Шакири увеличил преимущество хозяев.

«Ливерпуль» набрал 30 очков и после своего матча поднялся на первое место в турнирной таблице. «Фулхэм», у которого 5 очков, располагается на последней строчке.