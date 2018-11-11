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    Дубль Месси не спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»

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    В матче 12-го тура испанской Примеры «Барселона» потерпела домашнее поражение от «Бетиса» — 3:4.

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    Счет на 20-й минуте открыли гости. Эктор Фирпо получил передачу на ход, вошёл в штрафную, качнул Серхи Роберто и пробил под опорную ногу тер Штегену.

    А на 34-й минуте Тельо с правого края вошёл в штрафную «Барселоны» и прострелил в центр на свободного Хоакина Санчеса, который в касание переправил мяч в угол ворот.

    Отквитать один мяч каталонцам удалось на 68-й минуте, когда Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный за фол на Хорди Альбе.

    На 71-й минуте севильцы вновь восстановили отрыв. Джованни Ло Чельсо получил передачу от партнёра и хлёстко пробил под перекладину — мяч от рук тер Штегена влетел в сетку.

    «Барса» вновь сократила отставание до минимума на 79-й минуте. Месси классной передачей разрезал оборону соперника. Мунир с Видалем выскочили вдвоём на вратаря, чилиец открылся под пас и поразил пустой угол ворот.

    А на 82-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Иван Ракитич.

    Спустя 2 минуты «Бетис» увеличил свое преимущество. Фирпо рванул в свободную зону и прострелил во вратарскую, а Серхио Каналес в падении переправил мяч в сетку.

    Окончательный счет был установлен в компенсированное время. Видаль открылся в штрафной и прострелил вдоль ворот, а Месси без помех вколотил мяч в сетку.

    «Барселона» потерпела второе поражение в примере и с 25 очками лидирует в турнирной таблице, а «Бетис», прервавший безвыигрышную серию из четырех игр, поднялся на 12-ю строчку, имея в активе 16 очков.

    В следующем туре сине-гранатовые 24 ноября на выезде сыграют с «Атлетико», а команда из Севильи на следующий день встретится с «Вильярреалом».

    Примера. 12-й тур
    «Барселона» — «Бетис» — 3:4 (0:2)
    Голы: Месси, 67 (пенальти); Видаль, 79; Месси, 90+4 — Фирпо, 20; Санчес, 34; Ло Чельсо, 71; Каналес, 83«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич, Бускетс (Аленья, 69), Артур (Видаль, 46), Малком (Мунир, 57), Месси, Суарес«Бетис»: Лопес, Бартра, Сидней, Фирпо, Манди, Санчес (Каналес, 62), Ло Чельсо (Инуи, 87), Вильям Карвалью, Гуардадо, Тельо, Морон (Леон, 76)Предупреждения: Гуардадо (24), Ракитич (44), Бускетс (59), Манди (69), Видаль (73)Удаление: Ракитич (81)
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