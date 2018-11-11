Дубль Месси не спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»

В матче 12-го тура испанской Примерыпотерпела домашнее поражение от— 3:4.

Счет на 20-й минуте открыли гости. Эктор Фирпо получил передачу на ход, вошёл в штрафную, качнул Серхи Роберто и пробил под опорную ногу тер Штегену.

А на 34-й минуте Тельо с правого края вошёл в штрафную «Барселоны» и прострелил в центр на свободного Хоакина Санчеса, который в касание переправил мяч в угол ворот.

Отквитать один мяч каталонцам удалось на 68-й минуте, когда Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный за фол на Хорди Альбе.

На 71-й минуте севильцы вновь восстановили отрыв. Джованни Ло Чельсо получил передачу от партнёра и хлёстко пробил под перекладину — мяч от рук тер Штегена влетел в сетку.

«Барса» вновь сократила отставание до минимума на 79-й минуте. Месси классной передачей разрезал оборону соперника. Мунир с Видалем выскочили вдвоём на вратаря, чилиец открылся под пас и поразил пустой угол ворот.

А на 82-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Иван Ракитич.

Спустя 2 минуты «Бетис» увеличил свое преимущество. Фирпо рванул в свободную зону и прострелил во вратарскую, а Серхио Каналес в падении переправил мяч в сетку.

Окончательный счет был установлен в компенсированное время. Видаль открылся в штрафной и прострелил вдоль ворот, а Месси без помех вколотил мяч в сетку.

«Барселона» потерпела второе поражение в примере и с 25 очками лидирует в турнирной таблице, а «Бетис», прервавший безвыигрышную серию из четырех игр, поднялся на 12-ю строчку, имея в активе 16 очков.

В следующем туре сине-гранатовые 24 ноября на выезде сыграют с «Атлетико», а команда из Севильи на следующий день встретится с «Вильярреалом».