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    «Монпелье» уступил «Анже»

    Лига 1 Футбол Франции Монпелье Анже Сент-Этьен Реймс Ним Ницца Тулуза Амьен Календарь Лиги 1
    В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Анже» одержал домашнюю победу над «Монпелье» — 1:0.

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    Единственный мяч на 69-й минуте забил защитник Ромен Тома.

    После этого матча «Монпелье» с 25 очками на 3-м месте, а «Анже» с 15 очками на 12-м месте.

    Еще в одном матче 13-го тура «Сент-Этьен» на своём поле обыграл «Реймс» со счётом 2:0.

    Счёт уже на первой минуте открыл защитник Матьё Дебюши. В конце первого тайма преимущество хозяев удвоил Вахби Хазри, забивший гол на 39-й минуте.

    «Сент-Этьен», набрав 23 очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Реймс» остался на 13-й позиции, имея в своём активе 15 очков.

    В других матчах тура «Тулуза» на своём поле уступила «Амьену» (0:1), «Ницца» в гостях победила «Ним» (1:0). 0

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