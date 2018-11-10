«Монпелье» уступил «Анже»

В матче 13-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу над— 1:0.

Фрагмент матча uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч на 69-й минуте забил защитник Ромен Тома.

После этого матча «Монпелье» с 25 очками на 3-м месте, а «Анже» с 15 очками на 12-м месте.

Еще в одном матче 13-го тура «Сент-Этьен» на своём поле обыграл «Реймс» со счётом 2:0.

Счёт уже на первой минуте открыл защитник Матьё Дебюши. В конце первого тайма преимущество хозяев удвоил Вахби Хазри, забивший гол на 39-й минуте.

«Сент-Этьен», набрав 23 очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Реймс» остался на 13-й позиции, имея в своём активе 15 очков.

В других матчах тура «Тулуза» на своём поле уступила «Амьену» (0:1), «Ницца» в гостях победила «Ним» (1:0). 0