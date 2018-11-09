«Арсенал» в Туле обыграл «Анжи»

В стартовом матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги тульскийпринимал

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

На 25-й минуте матча Сергей Ткачев отправил мяч в сетку после скидки Луки Джорджевича, а на 68-й минуте контратаку хозяев поля завершил Зелимхан Бакаев, который перебросил вышедшего из ворот голкипера.

«Арсенал» после четырнадцати матчей набрал 17 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» (14 очков) остается на тринадцатой строчке.

Напомним, этот матч, скорее всего, был последним для Олега Кононова у руля «оружейников» — тренер перейдет на работу в «Спартак».