Джеррард: У «Спартака» есть игроки, которые способны показать опасную игру в атаке

Главный тренер «Рейнджерс»поделился ожиданиями перед матчем против московскогов 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Стивен Джеррард news.sky.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Напомним, туром ранее, который прошел в Глазго, команды разошлись миром (0:0).

«Не знаю, как пойдет игра. "Спартак" после ничьей будет стремиться выиграть, но меня волнует больше наша стратегия.

Ключевой фактор матча? Прежде всего, защита у нас построена солидно, агрессивно, организованно. Но у "Спартака" есть игроки, которые способны показать опасную игру в атаке.

Как использовать сложную атмосферу в "Спартаке"? Атмосфера, надеюсь, будет положительной. Думаю, что нужно просто выполнить свою работу.

Я не хотел бы отталкиваться от соперника. Надо выбраться из своей скорлупы, стартовать мощнее, чтобы выйти на победу.

Наши футболисты продемонстрировали терпение и хорошие качества. К сожалению, в последнем матче мы проиграли "Килмарноку".

Надо сделать так, чтобы игроки в следующей игре вышли с намерением побеждать», — цитирует Джеррарда Sport24.ru. 0