Джеррард: У «Спартака» есть игроки, которые способны показать опасную игру в атаке

Напомним, туром ранее, который прошел в Глазго, команды разошлись миром (0:0).
«Не знаю, как пойдет игра. "Спартак" после ничьей будет стремиться выиграть, но меня волнует больше наша стратегия.
Ключевой фактор матча? Прежде всего, защита у нас построена солидно, агрессивно, организованно. Но у "Спартака" есть игроки, которые способны показать опасную игру в атаке.
Как использовать сложную атмосферу в "Спартаке"? Атмосфера, надеюсь, будет положительной. Думаю, что нужно просто выполнить свою работу.
Я не хотел бы отталкиваться от соперника. Надо выбраться из своей скорлупы, стартовать мощнее, чтобы выйти на победу.
Наши футболисты продемонстрировали терпение и хорошие качества. К сожалению, в последнем матче мы проиграли "Килмарноку".
Надо сделать так, чтобы игроки в следующей игре вышли с намерением побеждать», — цитирует Джеррарда Sport24.ru. 0