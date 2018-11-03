ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Локомотива»РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, нули в московском дерби
  • 15:52
    • Дубль Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»
  • 19:34
    • «Бавария» потеряла очки с «Фрайбургом», «Боруссия» Д одолела «Вольфсбург»
  • 19:17
    • «Интер» добыл седьмую подряд победу в Серии А
  • 18:48
    • «Витесс» опроверг слухи об уходе Слуцкого
  • 18:33
    • Московское дерби завершилось без голов
    Все новости спорта

    «Интер» добыл седьмую подряд победу в Серии А

    Футбол Италии Серия A Интер Дженоа Календарь Серии А
    «Интер» одержал крупную победу над «Дженоа» в матче 11-го тура итальянской Серии А.

    «Интер» забил пять мячей
    «Интер» забил пять мячей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

    Дубль в составе нерадзурри оформил Роберто Гальярдини, по одному голу забили Маттео Политано, Жоау Мариу и Раджа Найнгголан. На счету Мариу также два ассиста.

    «Интер» одержал седьмую подряд победу в чемпионате Италии, набрал 25 очков и занимает второе место, опережая «Наполи» (25) по дополнительным показателям и отставая от «Ювентуса» на три балла. «Дженоа» (14) — 11-й. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Интер» готовится сдвинуть «Ювентус» с вершины
  • 01/11/2018 в 05:20
    •
  • Прогноз
  • «Фиорентина» — «Рома»
  • 2.05
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Фиалки» проэкзаменуют «волков» перед Лигой чемпионов
  • «Фиорентина» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Заряд раздевалок выльется на поле
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Сеньора» оформит победный «низ»
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Аризоны» Хоккей НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайбы Дадонова и СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября 09:050
  • 17:46
    • «Локомотив» впервые за восемь лет оформил серию из пяти побед
  • 17:31
    • Рашфорд принес «МЮ» победу над «Борнмутом»
  • 16:49
    • «Атлетико» упустил победу над «Леганесом»
    Игроки «Тоттенхэма» Футбол Почти успешный клуб«Тоттенхэм» никак не может реализовать свой потенциал и начать выигрывать трофеи Вчера в 19:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 19:47
    • Влашич: Создаем моменты, но не забиваем
  • 19:04
    • Гончаренко: Не покидало ощущение, что дожмем
  • 18:43
    • Моуринью: В перерыве сказал, что хуже уже некуда
    СКА — «Амур» Хоккей КХЛ. «Магнитка» одолела «Йокерит», СКА победил «Амур»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 2 ноября Вчера в 22:120
  • 16:35
    • СМИ отправляют Слуцкого в Португалию
  • 16:07
    • Ханю лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Хельсинки
  • 15:34
    • Стали известны составы на московское дерби
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие