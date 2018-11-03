Фрибет для всех

C 3 по 5 ноября в английской Премьер-лиге пройдут матчи одиннадцатого тура.

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

Встреча прошла в Борнмуте и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Автором первого мяча стал нападающий хозяев Каллум Уилсон на 11-й минуте. Еще до перерыва «МЮ» удалось сравнять счет благодаря точному удару Антони Марсьяля, а голевой пас — в активе Алексиса Санчеса. Победу манчестерцам принес Маркус Рашфорд на 92-й минуте.

«Борнмут», набрав 20 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» (20) — седьмое.

В следующем туре «Борнмут» 10 ноября на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», «МЮ» 11 ноября в гостях встретится с «Манчестер Сити».

АПЛ. 11-й тур «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 Голы: Уилсон, 12 — Мартиаль, 35, Рашфорд, 90+2«Борнмут»: Бегович — Фрэнсис, С. Кук, Аке, А. Смит — Станислас (Сурман, 90+1), Л. Кук (Гослинг, 68), Лерма, Фрейзер (Айб, 74) — Уилсон, Брукс«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу — Матич, Фред (Эррера, 56), Погба — Мата (Рашфорд, 56), Алексис (Лингард, 78), МартиальПредупреждения: Лерма, Станислас, Уилсон, Смит — Шоу, Янг

«Кардифф Сити» — «Лестер» — 0:1

«Лестер» с минимальным счетом обыграл «Кардифф» в матче 11-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол на 55-й минуте забил нападающий Демарэй Грэй.

В настоящий момент у «Лестера» 16 очков и 10-е место. «Кардифф» находится в зоне вылета на 18-й строчке, набрав всего пять пунктов.

АПЛ. 11-й тур «Кардифф Сити» — «Лестер» — 0:1 (0:0) Гол: Грэй, 55«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Камараса, Патерсон, Артер (Д.Уорд, 79), Рид (Хойлетт, 65), Мерфи (Мадин, 85)«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр (Эванс, 27), Чилвелл, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Мэддисон (Иборра, 82), Варди, Грэй (Симпсон, 70)Предупреждения: Рикарду Перейра, 33. Артер, 45+1. Грэй, 56. Хойлетт, 81

«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд» — 1:0

«Ньюкасл» с минимальным счетом обыграл «Уотфорд» (1:0). Единственный гол забил нападающий Айосе Перес на 65-й минуте.

Хозяева идут 17-ми, набрав шесть очков. «Уотфорд» расположился на восьмой позиции — 19 пунктов.

АПЛ. 11-й тур «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд» — 1:0 (0:0) Гол: Перес, 65«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес (Шер, 46), Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви (Ки Сон Ен, 51), Кенеди, Рондон, Муто (Перес, 45+2)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Окака Чука, 77), Деулофеу (Грэй, 67), Саксесс (Чалоба, 85)Предупреждения: Капуэ, 38. Хьюз, 64. Окака Чука, 85. Шер, 90+2. Холевас, 90+2. Грэй, 90+4

«Вест Хэм Юнайтед» — «Бернли» — 4:2

«Вест Хэм» победил «Бернли» (4:2). Дублем отметился нападающий Фелипе Андерсон. Хозяева поля трижды выходили вперед, а точку поставил Чичарито Эрнандес.

Хозяева поднялись на 13-ю строчку, набрав 11 пунктов. «Бернли» остается 15-м, имея в активе восемь очков.

АПЛ. 11-й тур «Вест Хэм Юнайтед» — «Бернли» — 4:2 (1:1) Голы: Арнаутович, 10 (1:0). Гвюдмундссон, 45 (1:1). Фелипе Андерсон, 68 (2:1). Вуд, 77 (2:2). Фелипе Андерсон, 84 (3:2). Эрнандес, 90+2 (4:2)«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Сабалета, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Райс, Обианг (Эрнандес, 61), Арнаутович (Огбонна, 90+1), Снодграсс, Фелипе Андерсон, Диангана (Антонио, 86)«Бернли»: Харт, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Дефур, Уэствуд, Леннон (Брэйди, 76), Воукс (Вуд, 72), Гвюдмундссон, Выдра (Барнс, 72)Предупреждения: Фелипе Андерсон, 34. Тарковски, 68. Лоутон, 87. Барнс, 90+3. Брэйди, 90+5

«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув» — 3:1

«Эвертон» победил «Брайтон» (3:1). Дублем отметился бразильский нападающий хозяев поля Ришарлисон.

«Ириски» набрали 18 очков и идут на девятой позиции. «Брайтон» находится на три ступени ниже — 14 пунктов.

АПЛ. 11-й тур «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув» — 3:1 (1:1) Голы: Ришарлисон, 26 (1:0). Данк, 33 (1:1). Коулман, 50 (2:1). Ришарлисон, 77 (3:1)«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Сигурдссон (Мина, 90), Гей, Андре Гомеш, Уолкотт (Калверт-Льюин, 85), Бернард (Лукман, 68), Ришарлисон«Брайтон энд Хоув»: Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Каяль (Андоне, 79), Стивенс, Марч (Биссума, 70), Маррей, Джаханбахш, Искиэрдо (Кноккарт, 63)Предупреждение: Данк, 10

«Арсенал» — «Ливерпуль»

3 ноября, 20:30 мск

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»

3 ноября, 22:45 мск

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

4 ноября, 18:00 мск

«Челси» — «Кристал Пэлас»

4 ноября, 19:00 мск

«Хаддерсфилд» — «Фулхэм»

5 ноября, 23:00 мск