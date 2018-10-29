ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичТрансферный дайджест 23-29 октября
  • 22:27
    • «Спартак» упустил победу над «Рубином»
  • 23:08
    • «Реал» объявил о расторжении контракта с Лопетеги
  • 20:28
    • «Динамо» в овертайме дожало «Салават Юлаев»
  • 19:58
    • Паредес принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:58
    • AS: Конте не может прийти к согласию с «Реалом»
    Все новости спорта

    «Реал» объявил о расторжении контракта с Лопетеги

    Реал Мадрид Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    Мадридский «Реал» на своем сайте официально объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

    Хулен Лопетеги
    Хулен Лопетеги
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами мадридского клуба.

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяно Солари, ранее тренировавший «Кастилью». Аргентинский специалист приступит к выполнению своих обязанностей 30 октября.

  • Этот «Реал» нужно разогнать, вслед за Лопетеги
  • Реакция спортивных СМИ на унизительное поражение мадридского клуба от «Барселоны»
  • Сегодня

    • Напомним, что 28 октября «Реал» потерпел разгромное поражение в «класико» с «Барселоной» (1:5).

    Мадридский клуб проиграл пять из последних семи матчей и после 10 туров занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.

    Лопетеги возглавил «Реал» в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана. Ранее специалист работал в сборной Испании, «Порту» и других командах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Нет Месси и Роналду — нет проблем. «Эль-Класико» в поисках нового героя
  • 26/10/2018 в 12:46
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
  • 1.91
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лацио» подвинуть «Интер» из топ-3 Серии А?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Ждем грамотный анализ от Почеттино
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Торонто» и «Калгари» должны выдать напряженный поединок
  • «Торонто» — «Калгари». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Илья Ковальчук Хоккей НХЛ. Три очка Ковальчука, победный дубль ТакаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 октября 09:090
  • 16:46
    • Роналду: Не было впечатления, что Перес хочет меня удержать
  • 15:08
    • Ходдл — в тяжелом состоянии после сердечного приступа
  • 14:55
    • Хачанов с победы стартовал на турнире в Париже
    ЦСКА — «Краснодар» Футбол «Быки» наказали ЦСКА за трусостьГостевая победа «Краснодара» над армейцами — в нашем обзоре прессы Вчера в 23:470
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сохранит ли «Зенит» прежний отрыв?
  • 3.94
    •
  • 22:58
    • Бердыев: Благодарен ребятам за то, что они играли до конца
  • 22:46
    • Рианчо: Забить «Рубину» на домашнем стадионе мало кому удавалось
  • 22:05
    • Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф», «Челси» победил «Бернли», «Тоттенхэм» примет «МанСити»Результаты матчей десятого тура чемпионата Англии 02:090
  • 13:18
    • СМИ: «Реал» объявит о назначении Конте не раньше 30 октября
  • 21:51
    • «Локомотив» уступил «Сочи» в Ярославле
  • 21:35
    • Анюков: «Крылья» играли лучше, «Зенит» играл плохо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие