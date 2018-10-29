«Реал» объявил о расторжении контракта с Лопетеги

Мадридскийна своем сайте официально объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды

Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами мадридского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяно Солари, ранее тренировавший «Кастилью». Аргентинский специалист приступит к выполнению своих обязанностей 30 октября.

Напомним, что 28 октября «Реал» потерпел разгромное поражение в «класико» с «Барселоной» (1:5).

Мадридский клуб проиграл пять из последних семи матчей и после 10 туров занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.

Лопетеги возглавил «Реал» в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана. Ранее специалист работал в сборной Испании, «Порту» и других командах. 0