«Реал» объявил о расторжении контракта с Лопетеги

Хулен Лопетеги
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Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами мадридского клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяно Солари, ранее тренировавший «Кастилью». Аргентинский специалист приступит к выполнению своих обязанностей 30 октября.
Напомним, что 28 октября «Реал» потерпел разгромное поражение в «класико» с «Барселоной» (1:5).
Мадридский клуб проиграл пять из последних семи матчей и после 10 туров занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.
Лопетеги возглавил «Реал» в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана. Ранее специалист работал в сборной Испании, «Порту» и других командах. 0