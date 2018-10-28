Хет-трик Суареса помог «Барселоне» разгромить «Реал»

Мадридскийпотерпел крупное гостевое поражение от(1:5) в матче 10-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча twitter.com/FCBarcelona 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Заброс из глубины прошёл на Жорди Альбу, тот ворвался в штрафную и прострелил в центр на Филиппе Коутиньо, который без помех расстрелял пустой угол ворот ворот «Реала».

На 30-й минуте, после просмотра видеоповтора, был назначен пенальти в ворота «Реала» — Варан в штрафной ударил по ногам Луису Суаресу. Сам пострадавший и реализовал пенальти.

Отквитать один мяч мадридцам удалось на 50-й минуте. Начо прострелил с правого края, Иско дошёл до лицевой и сделал передачу в штрафную. Мяч после рикошета отскочил к Марсело, который расстрелял ворота тер Штегена.

На 75-й минуте Дембеле прошёл по центру и сделал передачу на Серхи Роберто, тот навесил в штрафную «Реала», а Луис Суарес кивком головы послал мяч в угол ворот.

На 83-й минуте Серхи Роберто выиграл борьбу у Рамоса и тут же сделал передачу на ход Луису Суаресу, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Куртуа.

А на 87-й минуте Дембеле легко обыграл Начо, вошёл в штрафную и навесил во вратарскую, откуда Видаль головой послал мяч в сетку ворот.

После этого матча «Барселона» с 21 очком возглавляет таблицу, а «Реал» с 14 очками на 9-м месте.