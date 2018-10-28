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    Хет-трик Суареса помог «Барселоне» разгромить «Реал»

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    Мадридский «Реал» потерпел крупное гостевое поражение от «Барселоны» (1:5) в матче 10-го тура испанской Примеры.

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    Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Заброс из глубины прошёл на Жорди Альбу, тот ворвался в штрафную и прострелил в центр на Филиппе Коутиньо, который без помех расстрелял пустой угол ворот ворот «Реала».

    На 30-й минуте, после просмотра видеоповтора, был назначен пенальти в ворота «Реала» — Варан в штрафной ударил по ногам Луису Суаресу. Сам пострадавший и реализовал пенальти.

    Отквитать один мяч мадридцам удалось на 50-й минуте. Начо прострелил с правого края, Иско дошёл до лицевой и сделал передачу в штрафную. Мяч после рикошета отскочил к Марсело, который расстрелял ворота тер Штегена.

    На 75-й минуте Дембеле прошёл по центру и сделал передачу на Серхи Роберто, тот навесил в штрафную «Реала», а Луис Суарес кивком головы послал мяч в угол ворот.

    На 83-й минуте Серхи Роберто выиграл борьбу у Рамоса и тут же сделал передачу на ход Луису Суаресу, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Куртуа.

    А на 87-й минуте Дембеле легко обыграл Начо, вошёл в штрафную и навесил во вратарскую, откуда Видаль головой послал мяч в сетку ворот.

    После этого матча «Барселона» с 21 очком возглавляет таблицу, а «Реал» с 14 очками на 9-м месте.

    Примера. 10-й тур
    «Барселона» — «Реал» — 5:1 (2:0)
    Голы: Коутинью, 11 (1:0). Суарес, 30 — с пенальти (2:0). Марселу, 50 (2:1). Суарес, 75 (3:1). Суарес, 83 (4:1). Видаль, 87 (5:1)«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 84), Рафинья (Семеду, 69), Суарес, Коутинью (Дембеле, 74)«Реал»: Куртуа, Начо, Варан (Васкес, 46), Серхио Рамос, Марселу (Диас, 82), Кроос, Каземиру, Модрич, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема, ИскоПредупреждения: Ракитич, 38. Начо, 39. Бэйл, 53. Суарес, 77
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