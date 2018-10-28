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    «Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы

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    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на матч 10-го тура чемпионата Испании, который пройдет на «Камп Ноу».

    Карим Бензема
    Карим Бензема
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    «Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема.

    Запасные: К. Навас, Одриосола, Вальверде, Асенсио, Себальос, Васкес, Мариано.

    «Барселона»: тер Штеген, С. Роберто, Пике, Ленглет, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Рафинья, Коутиньо, Суарес.

    Запасные: Силлессен, Семеду, Мовилья, Артуро Видаль, Дембеле, Малком, Эль-Хаддади

    Начало встречи — в 18:15 мск.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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