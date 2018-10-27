«Жирона» справилась с «Райо Вальекано»

В матче 10-го тура чемпионата Испаниидома обыграласо счетом 2:1.

«Райо» не побеждает в шести играх подряд twitter.com/rayovallecano 100% Высокие коэффициенты Играть!

В составе победителей дубль оформил нападающий Кристиан Португес, забив один из мячей с пенальти. В составе гостей гол забил Алехандро Гальвес.

Этой победой «Жирона» прервала пятиматчевую серию без выигранных встреч. «Райо Вальекано» же не может победить шесть туров кряду.