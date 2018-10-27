«Жирона» справилась с «Райо Вальекано»

«Райо» не побеждает в шести играх подряд
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В составе победителей дубль оформил нападающий Кристиан Португес, забив один из мячей с пенальти. В составе гостей гол забил Алехандро Гальвес.
Этой победой «Жирона» прервала пятиматчевую серию без выигранных встреч. «Райо Вальекано» же не может победить шесть туров кряду.
Примера. 10-й тур
«Жирона» — «Райо Вальекано» — 2:1 (2:0)
Голы: Порту, 34 — с пенальти (1:0). Порту, 45 (2:0). Гальвес, 61 (2:1)«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе (Алькала, 50), Адай (Планас, 9), Борха, Порту (Робертс, 58), Дуглас Луис, Пере Понс, Порро, Лосано«Райо Вальекано»: Гарсия, Амат, Адвинкула, Гальвес (Алегрия, 82), Алекс Морено, Трехо, Имбула, Комесанья, Какюта (Посо, 50), Эмбарба, Рауль де Томас (Альваро Гарсия, 66)Предупреждения: Гальвес, 33. Трехо, 60. Дуглас Луис, 72. Алекс Морено, 73Удаление: Лосано, 88