Ерохин отметил крайних полузащитников «Бордо»

Полузащитник «Зенита»прокомментировал домашнюю победу над «Бордо» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Разбирали соперника, знали, как он будет действовать. Исходя из их тактики, выходили, как хотели — из обороны в атаку.

"Бордо" — хорошая команда. Она играет за счет индивидуальных качеств, у нее хорошие крайние полузащитники. Выезд во Францию простым не будет. Старались выходить в быстрые атаки, использовать зоны. У "Зенита" плотный график, но и соперник сегодня многого нам не позволял.

Рад, что смог сегодня сыграть. Быстро восстановился после травмы, которая у меня была. Спасибо медицинскому штабу. Простых матчей у нас нет. Каждый матч стараемся играть на максимуме», — цитирует Ерохина «Чемпионат». 0