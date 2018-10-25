Бедуэ: Любая ошибка — и «Зенит» моментально наказывает

Главный тренер «Бордо»высказал мнение о поражении от(1:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

«Такие матчи нужно выигрывать, но не стоит забывать, что у нас много молодых футболистов, которым надо многому научиться.

Против такой опытной команды любая мельчайшая ошибка, промах, недоигрыш находят свой ответ.

Хорошая игра, доволен своей командой, но любая ошибка и мелочь — и "Зенит" моментально наказывает. Вели в счете, но в конце-концов проиграли.

В матче такого уровня трудно постоянно держать высокий темп. Не забывайте, что мы играли в гостях. Выходили с желанием победить, но против нас играли звезды международного масштаба.

В начале второго тайма мы немного просели, снизили скорость и проиграли. Уроки будут вынесены. Наши футболисты получили хороший опыт.

Когда идет 90 минут матча, нужно управлять игрой и составом. Невозможно одиннадцатью футболистами отбегать весь сезон. Группа нападения проделывает огромный объем работы, поэтому замены — это нормально.

Что касается веры в выход в плей-офф, то мы всегда в это верим. Но если посмотреть на наши очки, а их ноль, то это катастрофа. Мы не заслуживаем этого. Не намерены опускать руки и сделаем все, что возможно.

"Зенит" — это хорошая команда, игроки, но это не новость — мы были готовы. Иванович, Паредес, Дзюба — всех их могу отметить, как и всю команду в целом.

Мы знали, что в Лиге Европы наши молодые игроки будут зарабатывать опыт. Но плата за это — огромная. Но мы знали и были к этому готовы.

Все три команды разные. Все три — очень и очень хорошие. Мы проиграли "Славии", сложный получился матч. Это опытная команда с игроками, которые имеют огромный опыт.

Не хочу сказать плохого о "Копенгагене". Это сильная команда, но мы незаслуженно проиграли. "Зенит" — самая сильная команда, которая может легко выйти в плей-офф», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0