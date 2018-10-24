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    Источник: Федун проводит встречу с Кононовым на «Открытие Арене»

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов в данный момент проводит на «Открытии Арене» переговоры с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

    Олег Кононов
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    «Прямо сейчас на "Открытии Арене" проходит встреча Кононова и Федуна (в присутствии Измайлова). Уже сегодня все могут решить.

    Помимо Кононова Федуну (если с тренером решат работать) нужно будет решить вопрос с Аджоевым, так как у Кононова действующий контракт и, вполне возможно, за досрочное расторжение нужно будет выплатить компенсацию», — написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

    Напомним, Кононов возглавил «Арсенал» перед началом текущего сезона РПЛ. После 11-го тура тульская команда с 13 очками занимает 10 место в турнирной таблице. 0

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