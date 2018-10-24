Источник: Федун проводит встречу с Кононовым на «Открытие Арене»

Главный тренер тульского «Арсенала»в данный момент проводит на «Открытии Арене» переговоры с владельцем «Спартака»

«Прямо сейчас на "Открытии Арене" проходит встреча Кононова и Федуна (в присутствии Измайлова). Уже сегодня все могут решить.

Помимо Кононова Федуну (если с тренером решат работать) нужно будет решить вопрос с Аджоевым, так как у Кононова действующий контракт и, вполне возможно, за досрочное расторжение нужно будет выплатить компенсацию», — написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

Напомним, Кононов возглавил «Арсенал» перед началом текущего сезона РПЛ. После 11-го тура тульская команда с 13 очками занимает 10 место в турнирной таблице. 0