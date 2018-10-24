Источник: Федун проводит встречу с Кононовым на «Открытие Арене»

Олег Кононов
ФК «Арсенал»
«Прямо сейчас на "Открытии Арене" проходит встреча Кононова и Федуна (в присутствии Измайлова). Уже сегодня все могут решить.
Помимо Кононова Федуну (если с тренером решат работать) нужно будет решить вопрос с Аджоевым, так как у Кононова действующий контракт и, вполне возможно, за досрочное расторжение нужно будет выплатить компенсацию», — написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.
Напомним, Кононов возглавил «Арсенал» перед началом текущего сезона РПЛ. После 11-го тура тульская команда с 13 очками занимает 10 место в турнирной таблице. 0