«Локомотив» — «Порту»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Московскийобъявил состав на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Идову, Тугарев, Тарасов, Жемалетдинов.

«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес, Браими, Корона, Марега.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Порто». Коэффициент на его победу — 2.0, на успех «Локомотива» — 4.60, на ничью — 3.50. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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