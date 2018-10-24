ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовОт Черчесова до Жардима. На кого поставит «Спартак»?
  • 20:52
    • Хеведес и Эдер — в старте «Локомотива» на матч с «Порту»
  • 20:44
    • «Брюгге» и «Монако» обменялись голами в первом тайме
  • 19:35
    • «Салават Юлаев» вырвал победу у СКА
  • 18:22
    • «Локомотив» обыграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА
  • 18:05
    • «Ак Барс» всухую проиграл «Куньлуню»
    Все новости спорта

    Хеведес и Эдер — в старте «Локомотива» на матч с «Порту»

    «Локомотив» — «Порту»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига чемпионов Локомотив Футбол России Порту Португалия Календарь Лиги чемпионов
    Московский «Локомотив» объявил состав на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

    «Локомотив»
    «Локомотив»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Эдер.

    Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Идову, Тугарев, Тарасов, Жемалетдинов.

    «Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес, Браими, Корона, Марега.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Порто». Коэффициент на его победу — 2.0, на успех «Локомотива» — 4.60, на ничью — 3.50. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Роналду принес перемены. «Ювентус» уже не такой, как прежде
  • 20/10/2018 в 15:34
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Порту»
  • 2.08
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Потащит ли «Райо» в зону вылета «Атлетик»?
  • «Райо Вальекано» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • Сможет ли «Локо» зацепиться за еврокубковую весну?
  • «Локомотив» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Как много позволит «Наполи»?
  • «ПСЖ» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Виктор Гончаренко Футбол Две трагедии римским вечеромРазгромное поражение ЦСКА от римской «Ромы» на выезде в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы 13:340
  • 12:38
    • Давид Сильва: «Манчестер Сити» мог забивать «Шахтеру» больше
  • 12:12
    • Глава ФИФА предложил сделать клубный ЧМ ежегодным
  • 09:54
    • Глушаков не полетел со «Спартаком» на игру с «Рейнджерс»
    «Эдмонтон» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. «Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», «Рейнджерс» обыграл «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 октября 10:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бедные сербы и надежда «Локо»
  • 5.19
    •
  • 20:43
    • ПСВ и «Тоттенхэм» играют вничью после первого тайма
  • 20:27
    • Бедуэ: Постараемся продемонстрировать против «Зенита» максимум
  • 20:14
    • Семак: «Бордо» — неуступчивая команда, нас ждет тяжелый матч
    ЦСКА Футбол ЛЧ. «Рома» разгромила ЦСКА, «МЮ» уступил «Ювентусу», «Шахтер» проиграл «МанСити»Обзор матчей третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы 00:180
  • 09:30
    • 50 очков Гриффина помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию»
  • 19:49
    • «Ротор» обыграл «Тюмень»
  • 19:21
    • «Анжи» проиграл «Маккаби» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие