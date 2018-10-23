Марселино: Черышев — фантастический игрок

Денис Черышев
uefa.com
«Дениса мы уже знали по "Вильяреалу". Замечательный человек, фантастический игрок. Что касается его игровых качеств, то это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм. Если говорить о его бойцовских качествах, то игрок такого плана нам и нужен на левом краю.
Черышев хорошо дополняет команду, и мы надеемся, что он будет играть за "Валенсию" очень хорошо», — цитирует Марселино пресс-служба УЕФА.
«Летучие мыши» арендовали игрока сборной России у «Вильярреала» этим летом. 0