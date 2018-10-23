Марселино: Черышев — фантастический игрок

Главный тренервысоко оценил игру хавбека клуба

Денис Черышев uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Дениса мы уже знали по "Вильяреалу". Замечательный человек, фантастический игрок. Что касается его игровых качеств, то это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм. Если говорить о его бойцовских качествах, то игрок такого плана нам и нужен на левом краю.

Черышев хорошо дополняет команду, и мы надеемся, что он будет играть за "Валенсию" очень хорошо», — цитирует Марселино пресс-служба УЕФА.

«Летучие мыши» арендовали игрока сборной России у «Вильярреала» этим летом. 0