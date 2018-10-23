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    В Испании установят статую Иньесты

    Футбол Испании Барселона Сборная Испании Между тем
    В испанском Альбасете установят статую экс-полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты.

    Андрес Иньеста
    Андрес Иньеста
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    Об этом сообщает Football Espana.

    В ближайшее время будет проведен конкурс на эскиз фигуры. Ожидается, что статуя будет установлена в городском парке до 2020 года.

    «Иньеста представляет ценности общества Альбасете: смирение, простота и трудолюбие», — отметил мэр Альбасете.

    Стоит отметить, что в Испании уже есть одна статуя Иньесты. В 2013 году ее установили в родном городе футболиста Фуэнтеальбилье.

    Напомним, на данный момент 34-летний Иньеста выступает за японский «Висселл Кобе». 0

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