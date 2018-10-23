В Испании установят статую Иньесты

Андрес Иньеста
Four Four Two
Об этом сообщает Football Espana.
В ближайшее время будет проведен конкурс на эскиз фигуры. Ожидается, что статуя будет установлена в городском парке до 2020 года.
«Иньеста представляет ценности общества Альбасете: смирение, простота и трудолюбие», — отметил мэр Альбасете.
Стоит отметить, что в Испании уже есть одна статуя Иньесты. В 2013 году ее установили в родном городе футболиста Фуэнтеальбилье.
Напомним, на данный момент 34-летний Иньеста выступает за японский «Висселл Кобе». 0