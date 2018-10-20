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    «Реал» прервал безголевую засуху, но проиграл «Леванте»

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    Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Леванте» в домашнем матче девятого тура испанской Примеры.

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    Встреча, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 1:2.

    «Лягушки» вышли вперед уже на 6-й минуте. Серхио Постиго выполнил длинную передачу со своей половины поля, Рафаэль Варан потерял свою позицию, а Тибо Куртуа не успел сыграть на выходе, чем и воспользовался Хосе Моралес, поразивший пустые ворота.

    Еще через семь минут гости удвоили свое преимущество. Варан сыграл рукой в своей штрафной площади, поэтому судья назначил пенальти, который реализовал Рохер Марти.

    «Сливочные» свой единственный мяч забили на 72-й минуте. Карим Бензема от лицевой линии покатил мяч в центр штрафной на свободного Марсело, который мощно пробил под перекладину ворот. Этим ударом бразилец прервал рекордную безголевую засуху мадридского клуба, длившуюся 481 минуту.

    Примера. 9-й тур
    «Реал» — «Леванте» — 1:2 (0:2)
    Голы: 0:1 — 6 Моралес, 0:2 — 13, пенальти Марти, 1:2 — 72 Марсело«Реал»: Куртуа, Варан, Марсело, Одриосола (Бэйл, 46), Рамос, Иско (Бензема, 60), Каземиро, Васкес, Модрич, Асенсио (Себальос, 60), Диас«Леванте»: Оласабаль, Постиго (Родригес, 75), Робер, Тоньо, Кабако, Моралес, Рочина (Дукуре, 67), Барди, Кампанья, Джейсон, Марти (Боатенг, 79)Предупреждения: Кабако (53), Джейсон (89), Марсело (90+4)

    «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице (14 очков), а «Леванте» — седьмое (13 очков). 0

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