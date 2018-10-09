Российский футбольный союз может пожизненно дисквалифицировать футболистов сообщает «Чемпионат».

Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола twitter.com/kokorin_news 100% Высокие коэффициенты Играть!

Согласно статье 10 дисциплинарного регламента РФС, Кокорину и Мамаеву могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, или запретить посещать стадион.

Напомним, накануне футболисты избили человека в одном из московских кафе. Пострадавшим оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Позже стало известно, что за несколько часов до драки в «Кофемании» Кокорин и Мамаев избили человека на парковке у гостиницы «Пекин». 0