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    Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола

    Зенит Краснодар РФС Между тем Скандалы
    Российский футбольный союз может пожизненно дисквалифицировать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает «Чемпионат».

    Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола
    Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола
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    Согласно статье 10 дисциплинарного регламента РФС, Кокорину и Мамаеву могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, или запретить посещать стадион.

    Напомним, накануне футболисты избили человека в одном из московских кафе. Пострадавшим оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак.

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