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    «Валенсия» и «Барселона» обменялись голами

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    «Валенсия» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча восьмого тура Примеры состоялась на «Месталье».

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    «Летучие мыши» вышли вперед уже на 2-й минуте. После подачи с угла поля мяч во вратарской отрикошетил от Жерара Пике к дальней штанге, где Эсекьель Гарай в касание отправил сферу в сетку.

    Каталонцы отыгрались на 23-й минуте, когда Лионель Месси и Луис Суарес разыграли «стеночку», после которой аргентинец пробил низом точно в угол.

    Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на поле на 12-й минуте, заменив травмированного Гонсалу Гуэдеша.

    Чемпионат Испании. 8-й тур
    «Валенсия» — «Барселона» — 1:1 (1:1)
    Голы: 1:0 — 2 Гарай, 1:1 — 23 Месси«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Габриэл, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 79), Гедеш (Черышев, 12), Батшуайи, Гамейро (Родриго, 67)«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Вермален, Ракитич, Бускетс, Артур (Рафинья, 88), Коутиньо (Дембеле, 84), Месси, СуаресПредупреждения: Суарес (41), Солер (43), Коутиньо (58), Парехо (58)

    После этого матч «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице (15 очков), а «Валенсия» — 13-е (9 очков). 0

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