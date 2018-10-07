Дубль Игуаина помог «Милану» обыграть «Кьево»

одержал победу надв домашнем матче восьмого тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:1.

В первом тайме нападающий «россонери» Гонсало Игуаин оформил дубль, отличившись на 27-й и 34-й минутах.

После перерыва полузащитник Джакомо Бонавентура довел счет до разгромного.

Автором единственного гола гостей стал форвард Серджо Пеллисье, который забил гол на 63-й минуте.

В турнирной таблице «Милан» занимает десятое место (12 очков), а «Кьево» — 20-е (-1 очко).

Другие результаты:

«Дженоа» — «Парма» — 1:3

«Аталанта» — «Сампдория» — 0:1

«Лацио» — «Фиорентина» — 1:0 0