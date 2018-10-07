ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюУволить нельзя, оставить
  • 18:46
    • «Зенит» оторвался от второго места на 6 очков
  • 19:43
    • «Атлетико» победил «Бетис» и вышел на первое место в Примере
  • 19:22
    • «Челси» разгромил «Саутгемптон», «Арсенал» — «Фулхэм»
  • 19:06
    • «Ахмат» и «Анжи» победителя не определили
  • 08:17
    • Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC
    Все новости спорта

    Дубль Игуаина помог «Милану» обыграть «Кьево»

    Серия A Футбол Италии Милан Кьево Дженоа Парма Аталанта Сампдория Лацио Фиорентина Календарь Серии А
    «Милан» одержал победу над «Кьево» в домашнем матче восьмого тура итальянской Серии А.

    Футболисты «Милана»
    Футболисты «Милана»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:1.

    В первом тайме нападающий «россонери» Гонсало Игуаин оформил дубль, отличившись на 27-й и 34-й минутах.

    После перерыва полузащитник Джакомо Бонавентура довел счет до разгромного.

    Автором единственного гола гостей стал форвард Серджо Пеллисье, который забил гол на 63-й минуте.

    В турнирной таблице «Милан» занимает десятое место (12 очков), а «Кьево» — 20-е (-1 очко).

    Другие результаты:

    «Дженоа» — «Парма» — 1:3
    «Аталанта» — «Сампдория» — 0:1
    «Лацио» — «Фиорентина» — 1:0 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Удар по репутации и кошельку. У Роналду проблемы из-за обвинения в изнасиловании
  • Вчера в 14:24
    •
  • Прогноз
  • «Наполи» — «Сассуоло»
  • 4.50
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли ЦСКА на победном пути?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сколько сил у «Наполи» забрал «Ливерпуль»?
  • «Наполи» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Отойдет ли «Севилья» от краснодарского шока?
  • «Севилья» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Алавес» — «Реал» Футбол Примера. «Реал» проиграл «Алавесу», «Атлетико» сломил сопротивление «Бетиса»Все о матчах восьмого тура испанской Примеры 19:490
  • 12:17
    • «Металлург» одолел «Амур» благодаря дублю Вольски
  • 11:58
    • Нурмагомедов останется без гонорара до завершения расследования
  • 11:03
    • Медведев стал чемпионом турнира в Токио
    Алексис Санчес Футбол АПЛ. Чудесное спасение «МЮ», «Челси» разгромил «Саутгемптон»Подробности матчей восьмого тура английской Премьер-лиги 19:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шанс «Атлетико» и очередная попытка «Спартака»
  • 3.79
    •
  • 19:55
    • Дубль Игуаина помог «Милану» обыграть «Кьево»
  • 14:06
    • ЦСКА легко обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
  • 13:17
    • Возняцки выиграла турнир в Пекине
    Хабиб не оставил сопернику шансов Прочие Хабиб придушил Конора и оставил горькое послевкусиеУбедительная победа россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором на шоу UFC 229 — в нашем обзоре прессы 11:480
  • 10:05
    • Российские волейболистки обыграли Турцию на ЧМ
  • 09:58
    • Хэмилтон — победитель Гран-при Японии
  • 09:01
    • Нурмагомедов устроил драку в зале после победы над Макгрегором
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие