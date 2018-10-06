«Реал Сосьедад» выиграл баскское дерби

потерпел поражение отв домашнем матче восьмого тура испанской Примеры.

Баскское дерби, которое прошло на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет на 30-й минуте открыл игрок команды из Сан-Себастьяна Микель Оярсабаль, реализовавший 11-метровый.

Едва прошла минута, как коллектив из Бильбао сумел восстановить равновесие — отличился Икер Муньяин.

В начале второй половины встречи гостей вновь вывел вперед Лука Фуэнтес. Третий гол на 74-й минуте забил все тот же Оярсабаль, который вновь отличился с пенальти.

Чемпионат Испании. 8-й тур «Атлетик» — «Реал Сосьедад» — 1:3 (1:1) Голы: 0:1 — 30, пенальти Оярсабаль, 1:1 — 32 Муниаин, 1:2 — 47 Сангальи, 1:3 — 74, пенальти Оярсабаль«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Капа, 69), Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Беньят (Сан Хосе, 84), Рауль Гарсия (Адурис, 69), Сусаета, Дани Гарсия, Муниаин, Иньяки Уильямс«Реал Сосьедад»: Мойя, Родригес, Элустондо, Навас, Горосабель, Пардо (Сурутуса, 66), Сангальи (Сандро Рамирес, 76), Ильярраменди, Субельдия, Оярсабаль (Морено, 86), БаутистаПредупреждения: Де Маркос (19), Сусаета (26), Мартинес (29), Иньяки Уильямс (31), Субельдия (38), Дани Гарсия (39), Мойя (57), Рауль Гарсия (67), Сурутуса (70), Ильярраменди (83), Баутиста (90+2)

Благодаря этой победе «Реал Сосьедад» вышел на восьмое место в турнирной таблице Примеры (11 очков). «Атлетик» опустился на 16-ю позицию (7 очков). 0