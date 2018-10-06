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    «Алавес» нанес поражение «Реалу»

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    «Алавес» нанес поражение «Реалу» в домашнем матче восьмого тура испанской Примеры.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 1:0.

    Автором единственного гола стал полузащитник Ману, отличившийся на пятой компенсированной минуте второго тайма.

    «Сливочные» потеряли очки уже в третьем туре подряд. Ранее команда Хулена Лопетеги сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (0:0) и проиграла «Севилье» (0:3).

    Чемпионат Испании. 8-й тур
    «Алавес» — «Реал» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 90+5 Ману Гарсия«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Марипан (Агиррегабириа, 88), Мубарак (Ману Гарсия, 74), Пина, Ибаи Гомес (Собрино, 67), Брашанац, Хони Родригес, Кальери«Реал»: Куртуа, Рамос, Начо, Одриосола, Варан, Каземиро (Асенсио, 62), Модрич, Себальос, Кроос, Бэйл (Винисиус Жуниор, 80), Бензема (Диас, 46)Предупреждение: Мубарак (54)

    «Реал», набрав 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» с 14 баллами — третий. 0

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