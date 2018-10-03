Миранчук расстроен поражением от «Шальке»

Полузащитник «Локомотива»рассказал о причинах поражения от «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам не хватило хладнокровия и реализации, чтобы забить. Где-то надо быть побыстрее, где-то выждать паузу. Короче говоря, голов не хватило.

Если честно, очень обидно. Столько работали и терпели, а в конце пропустили такой гол. Все расстроены, ведь с "Шальке" можно было играть. Мы и играли. Пытались, создавали моменты. Но вторую игру не можем реализовать свои подходы.

Соперник перехватил инициативу в концовке встречи, так как мы физически чуть сдали, сели. Наверное, это сказалось. Будем работать», — сказал Миранчук в эфире канала «Матч Премьер». 0