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    Миранчук расстроен поражением от «Шальке»

    Локомотив Футбол России Шальке 04 Футбол Германии
    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о причинах поражения от «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук
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    «Нам не хватило хладнокровия и реализации, чтобы забить. Где-то надо быть побыстрее, где-то выждать паузу. Короче говоря, голов не хватило.

    Если честно, очень обидно. Столько работали и терпели, а в конце пропустили такой гол. Все расстроены, ведь с "Шальке" можно было играть. Мы и играли. Пытались, создавали моменты. Но вторую игру не можем реализовать свои подходы.

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    • Соперник перехватил инициативу в концовке встречи, так как мы физически чуть сдали, сели. Наверное, это сказалось. Будем работать», — сказал Миранчук в эфире канала «Матч Премьер». 0

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