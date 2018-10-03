АЕК — «Бенфика»: счет матча 2:3, обзор голов

Уже на 6-й минуте Харис Сеферович вывел португальскую команду вперед, удачно сыграв на добивании.
Спустя еще девять минут Алехандро Гримальдо на дальней штанге головой замкнул навес от Пицци и удвоил преимущество «орлов».
Незадолго до перерыва «Бенфика» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку за грубую игру получил Рубен Диаш.
АЕК сократил отставание на 53-й минуте, когда Виктор Клонаридис в касание замкнул прострел Никласа Хульта.
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Тот же Клонаридис спустя десять минут оформил дубль, воспользовавшись классной скидкой от партнера по команде.
И все же даже в меньшинстве победный мяч смогли забить лиссабонцы. На 74-й минуте удар Алфы Семеду из-за пределов штрафной площади достиг цели.
«Бенфика» набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы E, АЕК остается на четвертой позиции, не имея набранных очков. 0