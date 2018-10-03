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    «Бенфика» в меньшинстве одолела АЕК

    АЕК — «Бенфика»: счет матча 2:3, обзор голов

    Лига чемпионов АЕК Афины Бенфика Португалия Календарь Лиги чемпионов
    «Бенфика» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов одолела АЕК. Встреча группы E завершилась со счетом 3:2.

    Футболисты «Бенфики»
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    Уже на 6-й минуте Харис Сеферович вывел португальскую команду вперед, удачно сыграв на добивании.

    Спустя еще девять минут Алехандро Гримальдо на дальней штанге головой замкнул навес от Пицци и удвоил преимущество «орлов».

    Незадолго до перерыва «Бенфика» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку за грубую игру получил Рубен Диаш.

    АЕК сократил отставание на 53-й минуте, когда Виктор Клонаридис в касание замкнул прострел Никласа Хульта.

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    Тот же Клонаридис спустя десять минут оформил дубль, воспользовавшись классной скидкой от партнера по команде.

    И все же даже в меньшинстве победный мяч смогли забить лиссабонцы. На 74-й минуте удар Алфы Семеду из-за пределов штрафной площади достиг цели.

    Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур
    АЕК — «Бенфика» — 2:3 (0:2)
    Голы: 0:1 — 6 Сеферович, 0:2 — 15 Гримальдо, 1:2 — 53 Клонаридис, 2:2 — 63 Клонаридис, 2:3 — 74 Алфа СемедуАЕК: Баркас, Чигринский, Иконому (Чосич, 68), Хульт, Бакакис, Манталос, Симойнш (Родриго Гало, 79), Бакасетас, Галанопулос, Клонаридис, Понсе (Якумакис, 60)«Бенфика»: Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Конти, Жедсон Фернандеш, Фейса, Сальвио (Лема, 46), Пицци (Алфа Семеду, 62), Рафа Силва (Серви, 84), СеферовичПредупреждения: Диаш (8), Понсе (34), Бакасетас (40), Андре Алмейда (79), Гримальдо (90+3)Удаление: Диаш (45+4)

    «Бенфика» набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы E, АЕК остается на четвертой позиции, не имея набранных очков. 0

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