Экс-наставник «Спартака» возглавил киевский «Арсенал»

Новым главным тренером киевскогоназначен, сообщает официальный сайт украинского клуба.

62-летний специалист сменил на этом посту неделю назад ушедшего в отставку итальянца Фабрицио Раванелли.

Это третье пришествие Грозного в «Арсенал». Ранее он возглавлял киевлян с 2002 по 2004 год. Во второй раз он тренировал команду в 2010 году. В 2002 году Грозный был признан лучшим тренером Украины.

Грозный в своей карьере также работал в московском «Спартаке» и грозненском «Ахмате». Последним место работы тренера был казахский «Иртыш».

На данный момент «Арсенал» занимает последнее, 12 место, в турнирной таблице чемпионата Украины. 0