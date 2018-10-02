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    Экс-наставник «Спартака» возглавил киевский «Арсенал»

    Трансферы Спартак Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Арсенал К
    Новым главным тренером киевского «Арсенала» назначен Вячеслав Грозный, сообщает официальный сайт украинского клуба.

    Вячеслав Грозный
    Вячеслав Грозный
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    62-летний специалист сменил на этом посту неделю назад ушедшего в отставку итальянца Фабрицио Раванелли.

    Это третье пришествие Грозного в «Арсенал». Ранее он возглавлял киевлян с 2002 по 2004 год. Во второй раз он тренировал команду в 2010 году. В 2002 году Грозный был признан лучшим тренером Украины.

    Грозный в своей карьере также работал в московском «Спартаке» и грозненском «Ахмате». Последним место работы тренера был казахский «Иртыш».

    На данный момент «Арсенал» занимает последнее, 12 место, в турнирной таблице чемпионата Украины. 0

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