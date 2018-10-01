«Локомотив» и «Шальке» рассудят англичане, «Спартак» и «Вильярреал» — немцы

Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах второго тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

На игру «Локомотив» — «Шальке» в Лиге чемпионов назначена бригада из Англии во главе с Энтони Тэйлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесуик и Адам Нанн. Дополнительные помощники — Стюарт Атуэлл и Мартин Аткинсон. Резервным судьей назначен Константинос Хатцидакис.

Матч состоится в среду, 3 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени.

Немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Зибертом будет обслуживать матч группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Вильярреалом».

Помогать Зиберту будут ассистенты — Ян Зайдель, Майк Пикель, дополнительные помощники — Харм Осмерс, Бенджамин Кортус, четвертый судья — Кристиан Гиттельманн.

Встреча состоится 4 октября в Москве, начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

На матче ЛЕ между «Зенитом» и «Славией» будет работать турецкая бригада судей во главе с Хюсейином Гечеком. Помогать Гечеку будут ассистенты Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, дополнительные ассистенты рефери Мете Калкаван и Барыш Шимшек, четвертый судья — Серкан Ок.

Игра пройдет 4 октября в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 19:55 по московскому времени.

Что касается «Краснодара» и «Севильи», то на их игре Лиги Европы будут работать шведы во главе с Мартином Стрембергсоном. Ассистенты — Даниэль Густавссон и Йоаким Амри Нильсон. Дополнительные помощники — Мохаммед аль-Хаким и Боян Панджич, четвертый судья — Магнус Шеблом. 0