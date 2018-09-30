«Лилль» одержал крупную победу над «Марселем»

В матче 8-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу надсо счетом 3:0.

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На 65-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал нападающий Николя Пепе.

На 86-й минуте «доги» получили право на еще один одиннадцатиметровый, который реализовал форвард Жонатан Бамба. Спустя три минуты он оформил дубль, забив с игры.

«Лилль», набрав 16 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Марсель» (13) — 6-е.

В следующем туре «Лилль» на своём поле сыграет с «Сент-Этьеном» (6 октября), «Марсель» дома встретится с «Каном» (7 октября). 0