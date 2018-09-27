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    «Краснодар» вышел в 1/8 финала Кубка России

    Кубок России Футбол России Авангард Курск Краснодар
    «Краснодар» одержал победу над «Авангардом» в матче 1/16 финала Кубка России.

    Виктор Классон
    Виктор Классон
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    Встреча, которая прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Горожане» вышли вперед уже на 9-й минуте, когда Дмитрий Стоцкий с левого края штрафной площади мягко навесил в район 11-метровой отметки, откуда Николай Марков головой пробил точно под перекладину.

    На 65-й минуте гости удвоили свое преимущество. Роман Шишкин получил мяч, ушел от двух защитников и с пределов штрафной площади нанес результативный удар.

    «Краснодар» вышел в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары «Тамбов» — «Крылья Советов». 0

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