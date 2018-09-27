«Краснодар» вышел в 1/8 финала Кубка России

одержал победу надв матче 1/16 финала Кубка России.

Встреча, которая прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Горожане» вышли вперед уже на 9-й минуте, когда Дмитрий Стоцкий с левого края штрафной площади мягко навесил в район 11-метровой отметки, откуда Николай Марков головой пробил точно под перекладину.

На 65-й минуте гости удвоили свое преимущество. Роман Шишкин получил мяч, ушел от двух защитников и с пределов штрафной площади нанес результативный удар.

«Краснодар» вышел в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары «Тамбов» — «Крылья Советов». 0