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    «Ахмат» по пенальти обыграл «СКА-Хабаровск»

    Кубок России Футбол России СКА-Хабаровск Ахмат
    «Ахмат» в серии послематчевых пенальти вырвал победу у «СКА-Хабаровска» в матче 1/16 финала Кубка России.

    Футболисты «Ахмата»
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    В основное и дополнительное время команды не выявили победителя (3:3), а в серии пенальти точнее оказались гости — 4:2.

    Большую часть игры «Ахмат» вел в счете после гола форварда Заура Садаева на 26-й минуте. Хозяева отыгрались на 78-й минуте благодаря точному удару вышедшего на замену украинца Дениса Дедечко. В оставшиеся 12 минут основного времени игры команды еще по разу обменялись голами.

    Во втором дополнительном тайме «Ахмат» вновь вышел вперед, когда албанец Беким Балай реализовал пенальти. Однако грузинский полузащитник Ираклий Квеквескири за минуту до конца игры в третий раз сравнял счет.

    В 1/8 финала грозненцы сыграют против тульского «Арсенала», который ранее обыграл «Сахалин» (2:1). 0

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