Адиев: Вероятность помощи «Анжи» в случае побед команды возрастет

Главный тренеротметил, что команда будет стремиться к победам, несмотря на финансовый кризис.

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«Когда люди не получают заработную плату, действительно, серьезную роль играет мотивация. Это проявляется не только в играх, но и в тренировочном процессе. Если игрок не отдается футболу на тренировках, то ничего не получится и в матчах. Но у меня в этом плане к футболистам "Анжи" вообще никаких претензий, они к своему делу относятся максимально профессионально. Да, у нас проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть. Всем нужен результат.

Наша главная мотивация — побеждать, так как команда, которая все время проигрывает, не будет интересна тем, кто захочет нам помочь, в том числе и властям Дагестана. Если они будут видеть, что мы бьемся, хорошо себя показываем и побеждаем, то вероятность помощи нам возрастет. А если мы будем все время ходить в аутсайдерах и не составлять никой конкуренции, то никому мы и не будем нужны. Как бы высокопарно это ни звучало, мы должны биться за свое имя, за болельщиков», — цитируют Адиева «Известия».

Махачкалинцы набрали шесть очков и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 0