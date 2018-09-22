«Райо Вальекано» с крупным счетом проиграл «Алавесу»

Футболисты «Алавеса»
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Дубль в составе победителей оформил Ибай Гомес (34 и 77 минуты), еще по голу забили Чимо (8), Хонатан Кальери (56) и Бурги (90+5).
За мадридцев единственным точным ударом отметился Рауль Де Томас (30).
Отметим, что хозяева играли в меньшинстве с 35-й минуты, когда Абдулайе Ба получил красную карточку.
В турнирной таблице «Райо Вальекано» занимает 18-е место (3 очка), а «Алавес» — третье (10 очков).
Чемпионат Испании. 5-й тур
«Райо Вальекано» — «Алавес» — 1:5 (1:2)
Голы: 0:1 — 8 Химо Наварро, 1:1 — 30 де Томас, 1:2 — 34 Ибаи Гомес, 1:3 — 56 Кальери, 1:4 — 77 Ибаи Гомес, 1:5 — 90 Бурги«Райо Вальекано»: арсия, Амат, Ба, Адвинкула, Морено, Имбула, Элустондо (Веласкес, 73), Гарсия (Эмбарба, 57), Какута, Трехо (Алегрия, 70), де Томас«Алавес» Пачеко, Лагуардиа, Дуарте (Агиррегабириа, 82), Химо Наварро, Марипан, Ибаи Гомес, Брашанац, Мубарак, Хони Родригес (Бурги, 79), Гвидетти (Собрино, 64), КальериПредупреждения: Дуарте (23), Агиррегабириа (83), Имбула (90)Удаление: Ба (35)