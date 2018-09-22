«Райо Вальекано» с крупным счетом проиграл «Алавесу»

В рамках пятого тура испанской Примерына своем поле потерпел поражение от— 1:5.

Дубль в составе победителей оформил Ибай Гомес (34 и 77 минуты), еще по голу забили Чимо (8), Хонатан Кальери (56) и Бурги (90+5).

За мадридцев единственным точным ударом отметился Рауль Де Томас (30).

Отметим, что хозяева играли в меньшинстве с 35-й минуты, когда Абдулайе Ба получил красную карточку.

В турнирной таблице «Райо Вальекано» занимает 18-е место (3 очка), а «Алавес» — третье (10 очков).