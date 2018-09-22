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    «Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью

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    В домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании «Сельта» сыграли вничью с «Вальядолидом» — 3:3.

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    В составе клуба из Виго голами отметились Яго Аспас (5-я и 54-я минуты) и Максимилиано Гомес (9).

    За «Вальядолид» забивали Оскар Плано (39), Энес Унал (65) и Леонардо Суарес (90+4).

    После этой встречи «Сельта» набрала восемь очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Вальядолид», имея в активе три очка, расположился на 18-м месте.

    Еще в одном мачте 5-го тура «Эйбар» дома обыграл «Леганес» со счетом (1:0). Единственный гол в начале второго тайма забил Энрике Гарсия на 52-й минуте. 0

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