«Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью

В домашнем матче 5-го тура чемпионата Испаниисыграли вничью с— 3:3.

В составе клуба из Виго голами отметились Яго Аспас (5-я и 54-я минуты) и Максимилиано Гомес (9).

За «Вальядолид» забивали Оскар Плано (39), Энес Унал (65) и Леонардо Суарес (90+4).

После этой встречи «Сельта» набрала восемь очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Вальядолид», имея в активе три очка, расположился на 18-м месте.

Еще в одном мачте 5-го тура «Эйбар» дома обыграл «Леганес» со счетом (1:0). Единственный гол в начале второго тайма забил Энрике Гарсия на 52-й минуте. 0