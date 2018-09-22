«Атлетико» на выезде победил «Хетафе»

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
В составе победителей голом отметился Тома Лемар (60-я минута), еще один мяч в собственные ворота отправил голкипер «Хетафе» Давид Сория (14).
Отметим, что на 67-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Хетафе» Иван Алехо.
«Атлетико» набрал восемь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» с семью очками расположился на восьмом месте.
В следующем туре «Хетафе» 27 сентября в гостях встретится с «Алавесом», а «Атлетико» 25 числа на своем поле сыграет против «Уэски». 0