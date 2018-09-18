Сборная Чехии определилась с новым главным тренером

Новым главным тренеромназначен

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Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Чехии.

56-летний специалист ранее работал в ряде чешских клубов, в том числе «Словане» и «Славии», с которыми выигрывал чемпионат Чехии в 2012 и 2017 годах. С 2001 по 2009 год Шилгавы входил в тренерский штаб сборной Чехии.

Под руководством Шилгавы Чехия впервые сыграет 13 октября — команда проведет матч Лиги наций против Словакии.

Напомним, после двух подряд поражений (1:2 от Украины в Лиге наций и 1:5 от России в товарищеском матче) 11 сентября с поста главного тренера чешской сборной ушел в отставку Карел Яролим. 0