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    Сборная Чехии определилась с новым главным тренером

    Сборная Чехии Лига наций
    Новым главным тренером сборной Чехии назначен Ярослав Шилгавы.

    Ярослав Шилгавы
    Ярослав Шилгавы
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    Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Чехии.

    56-летний специалист ранее работал в ряде чешских клубов, в том числе «Словане» и «Славии», с которыми выигрывал чемпионат Чехии в 2012 и 2017 годах. С 2001 по 2009 год Шилгавы входил в тренерский штаб сборной Чехии.

    Под руководством Шилгавы Чехия впервые сыграет 13 октября — команда проведет матч Лиги наций против Словакии.

    Напомним, после двух подряд поражений (1:2 от Украины в Лиге наций и 1:5 от России в товарищеском матче) 11 сентября с поста главного тренера чешской сборной ушел в отставку Карел Яролим. 0

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