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    Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак»

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    Стали известны арбитры, которые обслужат матчи восьмого тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС.

    Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак»
    Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак»
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    Центральную игру тура между столичными ЦСКА и «Спартаком» рассудит Василий Карасев.

    Еще в одном центральном поединке лидер РПЛ «Зенит» (Санкт-Петербург) примет действующего чемпиона «Локомотив» (Москва). Главным арбитром матча назначен Роман Галимов.

    Другие назначения на матчи 8-го тура:

    «Енисей» — «Урал»: судья — Виталий Мешков.
    «Динамо» — «Анжи»: судья — Владислав Безбородов.
    «Арсенал» — «Рубин»: судья — Николай Волошин.
    «Ростов» — «Уфа»: судья — Василий Казарцев.
    «Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов.
    «Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин. 0

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