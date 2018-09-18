Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак»
РФС
Центральную игру тура между столичными ЦСКА и «Спартаком» рассудит Василий Карасев.
Еще в одном центральном поединке лидер РПЛ «Зенит» (Санкт-Петербург) примет действующего чемпиона «Локомотив» (Москва). Главным арбитром матча назначен Роман Галимов.
Другие назначения на матчи 8-го тура:
«Енисей» — «Урал»: судья — Виталий Мешков.
«Динамо» — «Анжи»: судья — Владислав Безбородов.
«Арсенал» — «Рубин»: судья — Николай Волошин.
«Ростов» — «Уфа»: судья — Василий Казарцев.
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов.
«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин. 0