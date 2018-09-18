«Галатасарай» — «Локомотив»: счет 1:0 после первого тайма

Турецкийобыгрывает московский(1:0) после первого тайма матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

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Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Гарри Родригес с левого края дошёл до штрафной, на замахах убрал двух соперников и мощно пробил в нижний угол — мяч от рук Гильерме влетел в сетку.

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В другом матче группы D гельзенкирхенский «Шальке» на своем поле играет вничью с «Порту» — 0:0.

На 12-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за игру Налдо рукой в штрафной. Однако голкипер «Шальке» Ральф Ферман парировал удар Алекса Теллеса с одиннадцатиметровой отметки. 0