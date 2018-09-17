Терим: На поле «Галатасарая» «Локо» будет чувствовать себя как дома

Главный тренер «Галатасарая»поделился ожиданиями от домашнего матча св групповом этапе Лиги чемпионов.

Фатих Терим uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Конечно, "Локомотив" — сильная команда. Я смотрел их матч с "Динамо", мы изучили их игру, сделали выводы.

Думаю, они будут чувствовать себя как дома. У них есть Фернандеш — настоящий маэстро. Но и другие отличные игроки — например, Фарфан.

Матч с "Локомотивом" и Сёминым в 2002 году? Тогда первый раз победили мы, а затем они. Дальше они вышли из группы.

Сёмин приезжает к нам уже в четвёртый раз, а не во второй или третий. Уважаю и ценю его тренерское мастерство. Желаю ему здоровья и хорошей игры завтра», — передаёт слова Терима «Чемпионат». 0