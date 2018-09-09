Черчесов пообещал играть против Чехии «от ножа»

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Чехии.

«После предыдущего матча отметил, что туркам надо было отыгрываться и они нас поджали. Контригры у нас особо не получилось, поэтому так показалось. Два футболиста не смогут сыграть с Чехией, значит, в любом случае будут какие-то замены.

Мы изучаем соперника, теория еще будет. У нас есть варианты, кто сыграет с чехами. Мы подумаем над этим, в том числе исходя из тактики. Капитаном будет тот, кто от меня это услышит, а не узнает из прессы.

Жизнь заставляет делать перестановки в составе. Жизнь заставляет открывать для себя нюансы. Мы стоим под флагом, под гимном — это не товарищеская игра, а контрольная, от ножа. Нужно себя проявлять», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Матч Россия — Чехия состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. 0